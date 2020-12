Düsseldorf – Boot Düsseldorf 2021 is uitgesteld tot in april zoals al eerder onder betrokkenen bekend was. In plaats van gehouden te worden van 23-31 januari hoopt de organisatie nu dat de 2021-editie alsnog van 17-25 april doorgang zal kunnen vinden. Het besluit ‘in samenspraak met partners en exposanten’ is vanochtend middels een persbericht bekend gemaakt. (Nauticlink, Boot Düsseldorf)