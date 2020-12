Geen ‘Boot Holland 2021’ maar Friese watersportbeurs wél weer voor 2022 gepland

Persbericht

Leeuwarden – De afgelopen maanden hebben we de ontwikkelingen rondom COVID-19 nauwlettend gevolgd. Op basis van deze ontwikkelingen hebben wij, tot onze grote spijt, moeten besluiten om Boot Holland 2021 te annuleren. Deze annulering komt voort uit de aanhoudende onzekerheid en de voortdurende dreiging van maatregelen gericht op het inperken van het hardnekkige Corona virus.

Een bezoek aan Boot Holland moet veilig en verantwoord zijn. De omstandigheden rondom Corona veranderen continu wat veel onzekerheid met zich meebrengt. Hierdoor kunnen wij niet de garantie bieden dat Boot Holland op een verantwoorde manier in februari 2021 kan plaatsvinden.

Save the date! Boot Holland 2022 van 9 t/m 13 maart

We hebben er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan met de organisatie van de leukste en gezelligste watersportbeurs van Nederland! Dit gevoel wordt nog meer versterkt doordat de populariteit van de watersport afgelopen jaar enorm is gestegen. Noteer daarom woensdag 9 t/m zondag 13 maart 2022 alvast in uw agenda!

