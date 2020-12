Nieuwbouwportefeuille Royal Huisman blijft zich maar verversen met bijzondere ‘sportvisboot’ van 52 meter

Vollenhove – Waar de scheepsbouw het moeilijk heeft, weet Royal Huisman in Vollenhove aardig te ontsnappen aan de wereldwijde malaise. Naast luxe zeiljachten worden er sinds enkele jaren ook motorboten gebouwd. Deze week maakte de scheepswerf bekend een nieuwe miljoenenorder te hebben binnengehaald.

Huisman gaat een motorjacht bouwen die op het moment van de contractondertekening met een lengte van 52 meter het grootste sportvisjacht ter wereld is. Over wie de opdrachtgever is en wat die precies betaalt voor zijn schip doet Royal Huisman zoals gebruikelijk geen mededelingen, maar het zal opnieuw vele tientallen miljoenen euro’s zijn. Voor minder doen ze het niet in Vollenhove. (deStentor)