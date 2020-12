De terugkeer in de krant van de strip over Kapitein Rob en zijn zeilschip De Vrijheid

Leiden – 75 jaar na zijn entree in de krant verschijnt een nieuw avontuur van stripheld Kapitein Rob. De laatste reis van De Vrijheid is bedoeld als eerbetoon aan tekenaar Pieter Kuhn.

Tekenaar Fred de Heij uit Zaandam en journalist Frank von Hebel uit Groningen sloegen de handen ineen voor een nieuwe avonturen-strip, die met ingang van vrijdag 11 december in deze krant wordt gepubliceerd. Zes dagen in de week. Tachtig, misschien wel honderd stripstroken achtereen. Op zijn Nederlands: twee of drie plaatjes met daaronder tekst.

De naam van de hoofdrolspeler in de nieuwe strip kan vertrouwd voorkomen: Kapitein Rob. Dat heeft een oorzaak. Het initiatief van Von Hebel is bedoeld als eerbetoon aan Pieter Kuhn (1910 – 1966), de Amsterdammer die 75 jaar geleden een avonturier en diens zeilschip De Vrijheid bedacht. Via dagblad Het Parool groeide kapitein Rob destijds uit tot een nationale bekendheid die door tijd en ruimte kon reizen. (Leidsch Dagblad, www.kapiteinrob.nl, www.pieterkuhnstichting.nl)