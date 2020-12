Proef met kleine windmolentjes in jachthaven Watersportvereniging Haringvliet

Hellevoetsluis – De gemeente Hellevoetsluis werkt samen met (inter)nationale en lokale partners aan het verduurzamen van de havens. Op verschillende locaties houden we proefprojecten om de haalbaarheid van innovatieve duurzame oplossingen te onderzoeken. Vrijdag 27 november is de proef met ‘kleine windturbines’ in de jachthaven van Watersportvereniging Haringvliet gestart.

Voor de pilot met windenergie komen er twee windmolens met een hoogte van 3 meter. Bijzonder aan deze windmolens is dat ze juist meer energie opbrengen als ze bij elkaar worden geplaatst. Bij andere soorten windmolens wordt de opbrengst dan juist minder. De twee windmolens brengen jaarlijks enkele duizenden kWh op aan energie, is de verwachting. Dat is ongeveer 5% van het elektriciteitsverbruik in de jachthaven. Dit bespaart meer dan een ton CO2 per jaar. (regioonline.nl, www.wsv-haringvliet.nl)