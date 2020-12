Team Nautisch Toezicht haalt in Amsterdam bootwrakken uit het water: ‘Als ze half gezonken zijn, dan moeten ze wel weg’

Amsterdam – Er zijn tussen de 12 en 15 duizend bootjes in de stad. Het Team Nautisch Toezicht en Handhaving ziet toe op veilig scheepvaartverkeer en verwijdert gezonken boten.

Het herkennen van bootwrakken is niet altijd even makkelijk. Maar volgens Jan Feenstra van Team Nautisch toezicht zijn er wel manieren om een bootwrak te herkennen. ‘Een bootje is een wrak op het moment dat die geen drijfvermogen meer heeft of dat die is vastgevaren. Dat is eigenlijk de meest simpele manier om een wrak te onderscheiden.’ Het Team Nautisch Toezicht en Handhaving vaart rond in de stad om te zoeken naar bootwrakken die geen drijfvermogen meer hebben.

Rond de Bloemgracht ziet Jan een duidelijk wrak in het water drijven. ‘Zoals je hier ziet voldoet deze wel aan de wet. Het bootje heeft geen drijfvermogen meer en dat betekent dat we hem op de wrakkenlijst gaan zetten’, vertelt Jan Feenstra. (AT5)