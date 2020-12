Leerboek oefenvragen voor het vaarbewijsexamen 2021 nu met meer dan 800 vragen

Persbericht

Haarlem – Deze zomer zagen we een groot aantal nieuwe watersporters op de Nederlandse wateren. Voor veel van hen geldt dat zij een Vaarbewijs nodig hebben om te mogen varen. Dit boek voorziet precies in die behoefte. Met dit oefenboek hebben watersporters namelijk het ideale leermiddel in handen om zich voor te bereiden op het examen Klein Vaarbewijs 1 en 2.

Met de ruim 800 vragen in dit boek kun je jouw kennis van de leerstof testen en vergroten. De volgorde van de vragen is gelijk aan de exameneisen van het CBR. Omdat afbeeldingen vaak meer zeggen dan woorden, is naast elke vraag een illustratie geplaatst. De vraag wordt daardoor duidelijker en je inzicht in de leerstof vergroot. Dit oefenboek is een uitstekende aanvulling op een cursusboek of vaarbewijscursus.

• Meer dan 800 oefenvragen

• Volledig geïllustreerd

• Sluit perfect aan op het examen Klein Vaarbewijs 1 en 2

• Inclusief losse oefenkaart voor het examen Klein Vaarbewijs 2 en een los antwoordenvel

De auteurs Henk Plaatje en Bas Henrichs hebben jarenlange ervaring op het gebied van studiemateriaal voor de watersport.

€ 15,99 – ISBN 978 90 641 0713 9

Meer informatie www.gottmer.nl