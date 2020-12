Rondvaartbootschipper wil naar de concurrent, maar mag niet…

Amsterdam – Door de lockdown dit voorjaar staat de rederij Lovers in de overlevingsmodus. In een e-mail aan het personeel waarschuwt het bedrijf half april voor ‘impopulaire beslissingen’. Begin mei wordt die boodschap herhaald met het advies „om je heen te kijken naar werk in branches die niet (zo hard) zijn getroffen door het Covid-19-virus”.

Een van de schippers, tevens OR-lid, zegt half september zijn contract op. Hij heeft werk gevonden bij een andere rederij. Lovers accepteert de opzegging, maar meldt de schipper een week later hem te houden aan het concurrentiebeding: hij mag niet naar de concurrent. (NRC, rechtspraak.nl)