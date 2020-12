Opzienbarend handzaam elektrisch buitenboordmotortje voor kleine boten winnaar DAME Award 2020

Amsterdam – Voorzitter van de DAME-Jury jachtontwerper Andre Hoek, heeft op de openingsdag van de ‘Metstrade Connect 2020’ de winnaar bekend gemaakt van de DAME Award, die om pandemie-reden een andere naam kreeg: ‘DAME R&D Excellence in Adversity Award’.

In feite is de TEMO een soort van het ‘uit de kluiten gewassen’ onderste deel van een staafmixer met in de telescopische buis zowel de aandrijving als de accu. De mobiele aandrijving – je neemt het ding van 4,4 kilo moeiteloos overal mee naar toe – is geschikt voor kleine vaartuigen en bijboten. Het idee doet wat denken aan de asiatische longtail-motoren en is van Franse makelij. De Temo heeft een adviesprijs van 1450 euro en is ook direct bij de fabrikant online te koop. (Nauticlink, Metstrade, www.temofrance.com)