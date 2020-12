Giethoorn heeft eindelijk een nieuwe vaarverordening, ondanks protesten van bootverhuurders

Giethoorn – Giethoorn krijgt een nieuwe vaarverordening. Daarin staat onder meer dat bootverhuurders en rondvaartbedrijven belasting moeten gaan betalen om door de dorpsgracht te mogen varen. Brede sloepen zijn het duurst, houten punters het goedkoopst. De kosten voor ondernemers kunnen hierdoor flink oplopen.

Over het doel van de nieuwe vaarverordening zijn vriend en vijand het wel eens: het is vaak te druk in de gracht, dat leidt tot overlast voor inwoners en schade aan bruggen en kades. Ook blijft er van het authentieke karakter van het dorp weinig over als het dorp uitpuilt. (RTVOost)