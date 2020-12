Felle brand legt botenbedrijf ‘De Stille boot’ in Heeg in de as

Heeg – Een bedrijf in Heeg dat elektrische boten bouwt, is in de nacht van dinsdag op woensdag door een zeer felle brand in de as gelegd. De uitslaande brand was bij De Stille Boot aan It Bûtlân, in een gebied waar meer bedrijven zitten. De botenbouwer is volledig verloren gegaan.

Bij de brand kwam veel rook vrij, daarom is er een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. De brandweer schaalde snel op: de ploegen van Heeg, Sneek en IJlst werden in eerste instantie opgeroepen. Later kwamen daar brandweereenheden bij uit Joure, Drachten, Lemmer en Bolsward. Met een kraan sloopte de brandweer delen van het gebouw, om de brand beter te kunnen bestrijden en de rook te verminderen. (Omrop Fryslan, destilleboot.nl)