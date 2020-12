Rotterdam – Twee schippers zijn vandaag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor een aanvaring op de Nieuwe Maas op 12 mei 2018. De watertaxi kwam toen in botsing met een houten sloep, waardoor alle opvarenden van de sloep te water zijn geraakt en sommigen van hen gewond raakten. De rechter oordeelt dat beide schippers schuld hebben aan het ongeluk, maar niet in die mate dat sprake is van een misdrijf, en veroordeeld de mannen tot geldboetes. (rechtspraak.nl)