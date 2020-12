Superzeiljacht ‘Black Pearl’ trekt veel bekijks in Vlissingse Buitenhaven

VLISSINGEN – Het bijna 107 meter lange zeiljacht Black Pearl ligt momenteel in de Vlissingse Buitenhaven en trekt daar veel bekijks. Het jacht was bij de bouw vier jaar geleden het grootste ter wereld en is vooral bijzonder vanwege de vele technologische en duurzame snufjes.

Het jacht is voor onderhoud en wat aanpassingen in dok geweest bij Damen en ligt nu voor een paar dagen aangemeerd aan de kade voor het bedrijf Finsa aan de Westerhavenweg. Het schip blijft waarschijnlijk tot begin volgende week in Vlissingen en zal diverse keren uitvaren om de nieuwe snufjes en aanpassingen uit te testen. (PZC, ‘Black Pearl’ – Wikipedia, www.oceancoyacht.com)