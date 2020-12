De Stille Boot pakt door na brand en betrekt bedrijfspand in Sneek

Heeg, Sneek – Op woensdag 16 december brandde het pand van De Stille Boot in Heeg in zijn geheel af. Naar de oorzaak van de brand wordt door experts nog onderzoek gedaan. Ondertussen gaat De Stille Boot weer door met haar missie: elektrisch varen groot maken op onze wateren.

Na de aanvankelijke schok heeft het team van De Stille Boot zich snel herpakt en is aan de slag gegaan. Eén van de eerste prioriteiten was het vinden van een nieuwe bedrijfsruimte, en dat is gelukt! Binnen een week na de ramp werd in Sneek een pand betrokken met de gewenste kantoren, werkplaats en magazijnen. Vandaaruit wordt de dienstverlening nu hervat.

De Stille Boot levert producten en diensten op het gebied van elektrisch varen en duurzame energiesystemen. Men adviseert, levert en verzorgt service en reparaties. De klantenkring bestaat uit jachtwerven, importeurs, jachtservice bedrijven, installateurs en winkelbedrijven, zowel in de watersport als in professionele sfeer.

De Stille Boot distribueert een aantal toonaangevende merken zoals Torqeedo en WaterWorld motoren, LCE en Torqeedo accu’s, Solbian flexibele zonnepanelen, Genasun solar laders, en Sentinel en Simarine monitoring systemen.

Het nieuwe adres: Koperslagersstraat 15, 8601 WL Sneek.

Meer informatie www.destilleboot.nl