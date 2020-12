Voor het waddenhaventje van Noordpolderzijl is het d’r op of d’r onder

Noordpolderzijl (Groningen) – Het voorbestaan van het haventje van Noordpolderzijl is in gevaar. Het lukt niet om een goede oplossing te vinden voor de telkens dichtslibbende vaargeul.

Het is een icoon van onze provincie: het haventje van Noordpolderzijl. Het is de kleinste zeehaven van ons land, een getijdenhaven. Maar waar de kade vroeger soms vol lag met schepen, is het er nu vaak compleet verlaten. De ernstig door weer en wind aangetaste bolderpalen staan er werkloos bij. Ze moeten telkens weer toezien hoe het haventje en de drie kilometer lange vaargeul dichtslibben. (RTVNoord)