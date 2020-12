Bruine vloot wacht nog op toegezegde overheidssteun van 15 miljoen

Enkhuizen – De bruine vloot maakt zich steeds meer zorgen over de toekomst. De historische zeilschepen liggen al sinds het begin van de coronacrisis stil, maar de kosten lopen door. In augustus werd 15 miljoen euro overheidssteun toegezegd, maar tot nu toe is geen cent overgemaakt.

“Als gezegd wordt dat er een bepaald bedrag komt, ga jij ervan uit dat je dat krijgt. Dat is nu uiterst onzeker”, zegt schipper Eelke Dijkstra bij Omrop Fryslân.

De problemen met de bruine vloot begonnen in de eerste lockdown, dit voorjaar. De vaak meer dan een eeuw oude zeilschepen liggen sindsdien stil en de inkomsten zijn weggevallen. (NOS, Omrop Fryslan, www.debbz.nl)