Henk de Vries verkoopt superjachten: ‘Een uitdaging? Een onderzeeër op het dek’

Haarlem – Grote belangen, groot geld, veel werknemers: wat drijft topbestuurders? Het succes is voor hen, maar ook de tegenslagen in crisistijd. Ceo van Feadship Henk de Vries sluit de deals over nieuwe superjachten altijd zelf. ‘De klant verkoopt het aan zichzelf. Ik moet nederig zijn.’

U verkoopt superjachten. Heeft de coronacrisis impact op uw bedrijf?

“In het begin deden mijn klanten even helemaal niets. Ook de bootshows vielen weg. We waren heel ver met een nieuwe opdracht, die klant zei: ‘ik heb het geld wel, maar ik ga het nu niet doen; ik moet misschien wel een paar duizend mensen ontslaan.’ Dat begrijp ik.” (Het Parool, www.feadship.nl)