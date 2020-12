Vrienden zeilen hartje winter de Elfstedentocht voor het goede doel

Leeuwarden – Een Elfstedentocht zeilen is misschien niet zo bijzonder, maar wél als je dat in één ruk wil doen, zonder motor, en in de koude wintermaand januari. En dat is nou precies het plan van vier bevriende zeilers. Het moet niet alleen een mooi avontuur opleveren, het viertal wil er ook geld mee ophalen voor SailWise, een organisatie die watersport aanbiedt voor mensen met een beperking.

De tocht begint op vrijdagochtend 29 januari in alle vroegte en moet de zondag erop weer klaar zijn. De vier zeilers maken het zichzelf niet makkelijk. Ze willen de tocht afleggen in een valkje, zonder motor. “Het moet een kleine boot zijn, want er zijn 130 bruggen die niet open zijn. Dus dan moet de mast omlaag”, verklaart Bergsma. De motor gaat misschien wel mee, maar is er enkel voor noodgevallen. Verder kan het viertal alles gebruiken wat zich onderweg aandient. (Omrop Fryslan)