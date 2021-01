Voor de twee leidende zeilers in de Vendée Globe, de Franse non stop – solo – rond de wereld race, is het een spannend weekend. Niet alleen omdat ze Kaap Hoorn zullen ronden maar vooral omdat er een zware storm op hun route ligt.

Leider Yannick Bestaven (Maître Coq) en nummer Charlie Dalin (Apivia) kunnen kiezen uit drie scenario’s. (Zeilen Youtube)