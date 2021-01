Watersportverbond haalt grote internationale sponsor aan boord

Het Watersportverbond heeft een grote internationale sponsor binnengehaald. Het betreft een multinational die voor minimaal 8 jaar zowel het topzeilen als de breedte watersport financieel zal ondersteunen. De naam van de sponsor is nog geheim, maar alles wijst in de richting van de grootste verzekeraar in de wereld: Allianz. De sponsorovereenkomst is volgens Frank van den Wall Bake, bestuurslid en verantwoordelijk voor de portefeuille marketing en sponsoring, het resultaat van ruim 2 jaar onderhandelen.

(Watersport-tv)