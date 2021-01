Nieuw in de verhuur dit jaar is de Delphia Nano “Fuut”. Deze luxe kajuitsloep is uitgerust met toilet, douche, verwarming, bimini/kuiptent en kuipkussens en is dus volledig zelfvoorzienend. Met een lengte van 8 meter en een doorvaarthoogte van slechts 1,8 meter is de “Fuut” een ideaal schip voor de Friese wateren en vele vaarroutes die ons land rijk is.

