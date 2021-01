ZZL-geld voor sloeproute Vollenhove -Schokland

Emmeloord – De gemeentelijke plannen voor een sloeproute van Vollenhove langs het Waterloopbos naar Schokland mag op financiële steun rekenen van de provincie.

Voor het plan is maximaal 700.000 euro subsidie toegekend door Gedeputeerde Staten. Het geld komt beschikbaar uit het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF). De provincie is van mening dat met de uitvoering van het project ‘Recreatieve routeontwikkeling invulling gegeven aan de ambitie om het aanbod op het gebied van toerisme in Noordelijk Flevoland uit te breiden en te versterken.

