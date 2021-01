Wylde Swan toegelaten op unieke eilanden groep

Groep van 32 eilanden met slechts 149 besmettingen in 1 jaar tijd laten de 28 leerlingen van onderwijsprogramma Masterskip toe.

De leerlingen van het zeilend onderwijsprogramma Masterskip zijn vrijdag 8 januari 2021, na een lange procedure toegelaten op de afgelegen Caribische eilandengroep Saint Vincent and the Grenadines.

Het uit 32 eilanden bestaande land heeft een zeer streng protocol om in te klaren. De afgelopen tijd is het team van de Wylde Swan bezig geweest om aan alle eisen te voldoen. Vandaag ontving het Nederlandse Tallship de toestemming om alle eilanden te bezoeken.

Hierdoor kunnen de leerlingen van onderwijsprogramma Masterskip deze unieke omgeving als hun klaslokaal gebruiken. 6 dagen per week werken de leerlingen in de ochtend werken aan hun reguliere schoolwerk. Alle andere tijd op het zeilschip en op de eilanden wordt gebruikt voor avontuurlijk onderwijs met veel koppelingen tussen theorie en praktijk.

Christophe Meijer directeur van Masterskip | Wylde Swan: “Allereerst was het voor ons heel belangrijk wat de situatie was met betrekking tot Corona. Saint Vincent and the Grenadines hebben in een volledig jaar totaal 149 corona besmettingen gehad. Als je dat vergelijkt met de omgeving waar de leerlingen in Nederland school hebben, met rond de 8.000 gevallen per dag, weet je al dat het deze eilandengroep een veilige omgeving is. Dat de grootste vulkaan op dit moment activiteit vertoond is een interessante bijkomstigheid voor onze varende school. Verder zijn er plekken waar veel te leren valt die er ook nog eens fantastisch uitzien. Het hoefijzervormige rif van de Tobago Keys met de witte stranden en het azuurkleurige water ziet er niet heel schools uit, maar ook daar geven we avontuurlijke lessen.”

Masterskip blijft nog tot mei in de Corona-luwe Caraïben om begin juni na een oceaan oversteek weer in Nederland aan te komen en zich klaar te maken voor een zomerseizoen in Groenland.

