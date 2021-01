De bemanning van team Gitana maakt zich op voor een nieuwe poging om het Jules Verne-record te breken, het record om als snelste rond de Aarde te zeilen. Op dit moment wacht de zeskoppige bemanning op het groene licht van navigator Marcel van Triest (niet aan boord) en zal binnen 24 uur vertrekken. Edmond de Rothschild is een foilende trimaran van 32 meter lang en 23 meter breed.

Het record is in handen van Francois Joyon (IDEC) met 40 dagen, 23 uur en 30 minuten. Dat was in 2017.

www.gitana-team.com (engels)