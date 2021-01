Zwaardvissen teisteren Atlantische roeiwedstrijd

Met minder dan 300 mijl voor de boeg lijkt een overall-overwinning de roeiers Mark Slats en Kai Wiedmer niet meer te kunnen ontgaan. De ijzersterke Slats verpulverde eerde alle concurrentie als solo-roeier. Ook met Wiedmer is hij oppermachtig op de Oceaan. De tweede roeiboot in de Talisker Whisky Atlantic Challenge, de On Schouders of Giants met vier roeiers, ligt 177 mijl achter het duo.

Toch is het succes van de Nederlanders mannen nog niet helemaal zeker. De vloot wordt geteisterd door aanvallen van Marlijnen. Al twee boten zijn gespiest door een zwaardvis. De roeiboten trekken visjes aan. Deze visjes worden gegeten door tonijnen. De tonijnen raken soms de boten in hun wilde jacht. Dat gebeurde al bij Maria, Marks boot. Maar bij andere deelnemers aan de Challenge worden de snelle tonijnen weer prooi voor een nog grotere jager, de marlijn. Bij dit gevecht om voedsel gebruiken de zwaardvissen zo veel geweld dat ze tot twee keer toe met hun scherpe zwaard-neus door een boot heen prikten. Dit overkwamen de teams Latitude 35 en Generation Gap.

Er is niemand gewond geraakt, behalve de marlijn die zijn zwaard verloor. Het laatste team besloot het wapen van de zwaardvis in de romp te laten als plug in het ontstane gat. Het kleine lek werd met epoxy afgedicht.

Mark en Kai zijn niet de enige Nederlanders in de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Team Dutchess of the Sea ligt op de derde plaats in de dames-klasse en heeft een 13e plek overall. Bella Everts, Remke van Kleij, Astrid Janse en Desiree Kranenburg hebben nog 1336 mijl te roeien tot de finish op het Karaibische eland Saint Jon’s.

