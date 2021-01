De Maassluise trekschuit krijgt kleur

De trekschuit van het type Snik wordt steeds completer. Zo heeft zij nu een zacht rondend dak gekregen en heeft zij binnen – in de eerste en tweede klasse reeds kleur gekregen. Voor het kleurschema is uitvoerig overlegd met conservatoren van de maritieme musea om zo dicht mogelijk bij een authentieke kleurstelling te blijven. De derde klas – gezien de manden vis zonder dak – is te vinden in de kuip in het voordek. Het achterdek, waar de schipper van borrel en pijp geniet, wordt momenteel ingetimmerd met ook daar een comfortabele kuip.

Begin februari a.s. is de start voorzien van het breeuwen, dat is het vullen van de naden tussen de gangen. Dat gebeurt wel zoals vroeger met katoen, maar de teer, waarin de pek gedoopt werd, is vervangen door een moderne “pek”.

Om ook het vlak, de onderzijde van het schip, goed onderhanden te nemen wordt het schip tijdelijk op zijn zijde gekanteld. De scheepsbouwmeester Peter Schouten heeft verzekerd dat na de kanteling het schip nog steeds even strak is als nu en dat na het breeuwen er gerekend kan worden op een droog schip van binnen.

Modelbouw van 10 tot 12-jarigen in schoolverband

In de basisschool Westhoek heerst nog steeds een stevig enthousiasme over de modelbouw, al is dit door de corona-maatregelen wat vertraagd. Voorzien is dat een aantal modelbouwschepen beschikbaar zal zijn bij de tewaterlating op 10 april a.s. Eén of meerdere modelbouwers zullen gezamenlijk uitgenodigd worden om de doop met bijbehorende handelingen van de trekschuit te verrichten. Wellicht kunnen daarna vele modelbootjes met de grote zus de Monstersche Sluis passeren.

Te waterlating en doop

Nog steeds wordt er van uitgegaan dat 10 april a.s. de trekschuit de werkplaats in de ochtend zal verlaten en rond het middaguur het water tegemoet kan zien. Uitnodigingen en publiciteit daarover zal tijdig plaatsvinden. Gevoelig punt blijft natuurlijk wat mogelijk is in de coronatijd.

Bijzondere aandacht op NPO 2 TV

De trekschuit – de naam wordt bekend bij de doop – krijgt met regelmaat publicitaire aandacht in lokale, regionale en landelijke media. De trekschuit in aanbouw mocht inmiddels figureren in de serie “Strijd om het Binnenhof”. De aflevering waarin de snik te zien is wordt uitgezonden door NTR op NPO 2 op vrijdag 22 januari a.s. om 22.10 uur.

www.historischewerf.nl

(foto: Historische werf)