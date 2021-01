Safetyboat: Risico’s besmet oppervlaktewater vaak onbekend

Kom je in contact met oppervlaktewater dan loop je het risico op besmetting met bacteriën en virussen die zich in het water bevinden. Deze kunnen je erg ziek maken. Sommigen zijn zelfs dodelijk. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s en om de juiste beheersmaatregelen te nemen om besmetting te voorkomen.

Eén van de ziekten die je kunt oplopen door contact met oppervlaktewater is de ziekte van Weil. 60% van de mensen die de ziekte van Weil krijgen zijn watersporters. Voor één op de 20 mensen is de ziekte zelfs dodelijk. In 2008 is een politiemedewerker na een reddingsactie overleden aan de gevolgen van besmetting met de ziekte van Weil na contact met oppervlaktewater.

