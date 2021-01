Veiling CRN Nordic Star: unieke kans om eigenaar te worden van een iconische klassieker

In een jaar waarin elke vorm van glamour ontbreekt, zijn YachtBid.com en De Valk Yacht Brokers extra trots dat zij de veiling van een van de meest iconische klassieke superachten ter wereld kunnen aankondigen. CRN bouwde de Nordic Star voor de beroemde actrice Virna Lisi, de Italiaanse Marilyn Monroe. Met haar tijdloze charme is het in 1978 gelanceerde jacht nog steeds een uiterst succesvol charter voor haar huidige eigenaar. Het startschot voor de veiling van deze 37,20-meter motorjacht klinkt op 9 maart 2021.



Naast de beeldschone diva voor wie het jacht oorspronkelijk werd gebouwd, verwelkomde de Nordic Star grootheden als Frank Sinatra, Tony Curtis, Jack Lemmon en Anthony Quinn. Hoewel het natuurlijk al aanlokkelijk genoeg is om in deze beroemde voetsporen te treden, is het vooral een unieke ervaring om alle Italiaanse details, het handgevormde houtwerk, het bijzondere antiek en de unieke kunstwerken aan boord Nordic Star zelf te zien, voelen en aanraken. Saillant detail: Lisi heeft ieder meubelstuk onder heuphoogte laten afronden om haar kousen te sparen.

Gedurende haar levensloop, is het jacht met de grootste zorg onderhouden om haar oorspronkelijke sfeer te behouden. Nordic Star is een uniek stukje maritieme geschiedenis en is zelfs zo goed onderhouden dat haar waarde gedurende de jaren alleen maar is gestegen. Zo was het behouden van haar uitzonderlijke elegantie een van de richtpunten van een uitgebreide, vier jaar durende refit door Amico in 2012. Inmiddels biedt het jacht een luxe, hedendaags verblijf middels subtiele moderne snufjes als de zero speed stabilizers en hoogwaardige entertainmentsystemen. Zo smelten oud en nieuw op een perfecte manier samen.

Het interieur wordt gekenmerkt door verfijnde Italiaanse stoffen en amberkleurige panelen die door het daglicht dat binnenkomt door de grote ramen zorgen voor een warme sfeer. De halfopen lounge en eetkamer worden gescheiden door een laag, losstaand dressoir. Het voorste gedeelte van het hoofddek accommodeert de prachtige master suite met tweepersoonsbed, love seat, kaptafel, werkplek en badkamer.

De gelukkige eigenaar kan tot wel tien gasten aan boord verwelkomen dankzij het slimme ontwerp van het benedendek, inclusief een luxueuze VIP-hut.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om te relaxen in de ruim opgezette en comfortabele brugdeklounge. Bij mooi weer bieden de uitgebreide faciliteiten op het dek gasten de gelegenheid om uitgebreid te dineren en te ontspannen in de buitenlucht. De Nordic Star ligt momenteel in de Al Hamra Marina & Yacht Club in de Verenigde Arabische Emiraten waar zij te bezichtigen is op 27 januari, 12 februari en 13 & 15 maart.

De Nordic Star heeft een vraagprijs van USD 3.500.000 en zij wordt van 9 tot 16 maart 2021 online geveild via het platform van BVA Auctions. Het openingsbod is USD 500.000. Voor de veiling moet toegang worden aangevraagd. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie de brochure downloaden (inclusief inspectierapport) of contact opnemen met makelaar Hans Visser van De Valk Yacht Brokers 06 5 499 47 41; hvisser@devalk.nl

