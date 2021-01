Waarom hartje winter de ‘Tocht der Tochten’ zeilen?

Suzan, Tim, Lotte en Rinke hebben het onzalige plan opgevat om hartje winter, eind januari de Elfstedentocht in een valk af te leggen. Dat is ongeveer 230 kilometer en 130 keer de mast strijken, zonder motor, zonder kachel, maar wel met sponsors zodat ze daarmee Sailwise kunnen ondersteunen.

Waarom? Waarom juist nu dit plan?

Rinke: We doen dit nu omdat we een positief geluid willen uitdragen in vreemde tijden. Met ons zeilavontuur vragen we aandacht en financiële hulp voor stichting Sailwise. Zij zorgen ervoor dat eenieder met een beperking kan genieten van aangepaste watersportactiviteiten. Deelnemers van Sailwise kunnen het afzien van het dagelijks leven even vergeten. Dat vinden we een fantastisch streven. En wij, op ons beurt, streven naar afzien. De tocht varen we in barre omstandigheden. Regen, wind, hagel, sneeuw, kou… We gaan dat doen in een open valkje, zonder motor. We zeilen, we bomen, we jagen.

