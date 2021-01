Het kabinet verlengt de lockdown met nog eens drie weken, tot in ieder geval 9 februari. Voor de watersport betekent dit dat de regels die sinds 15 december gelden, gehandhaafd blijven.

Dit houdt in dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Lees de geldende maatregelen voor de watersport in het dossier coronavirus en watersport van het Watersportverbond