Inschrijflijst Rolex Fastnet Race liep weer razendsnel vol

Binnen één uur hebben 400 deelnemers zich ingeschreven voor de 49e editie van de Rolex Fastnet Race. Op dinsdag 12 januari 10:00 UTC konden teams zich aanmelden voor het populaire zeilevenement dat wordt georganiseerd door Royal Ocean Racing Club. Op 8 augustus gaat de race van 695 mijl van start. Cowes is het startpunt in de wedstrijd en het keerpunt bij de Fastnet Rock blijft een vaste waarde. Wat anders is, is de finish. Voor het eerst in 49 edities eindigt de Rolex Fastnet Race niet in Plymouth, maar in Frankrijk.

