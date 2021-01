Smeekbede directeuren ANVR en HISWA-RECRON om Minister voor Toerisme

Frank Oostdam (directeur ANVR) en Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON) hebben politiek Den Haag opgeroepen tot het aanstellen van een minister van Toerisme. “We hebben écht een minister, of op z’n minst een staatssecretaris voor toerisme nodig”, aldus Oostdam tijdens het Travel Congress dat vandaag plaatsvindt in de Jaarbeurs (Utrecht).

“Als je kijkt naar het belang van toerisme en het toenemende belang van toerisme de komende jaren en het belang voor de Nederlandse economie, dan is het handig om het beleid af te stemmen en dit bij één persoon neerlegt. Deze week spreken we met vier of vijf ministers en staatssecretarissen. Dat is mooi en goed, maar je zou eigenlijk één iemand moeten hebben bij wie je je verzoeken kunt neerleggen en dat daar iets mee wordt gedaan”, aldus Oostdam, die namens de ANVR regelmatig in gesprek is met ministers en staatssecretarissen.

