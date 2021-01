Atlantide arriveert bij Huisfit

Het team van Royal Huisman en Huisfit mag zich opnieuw verheugen in het vertrouwen van Dr. Jim Clark, die de werf opdracht gegeven heeft voor de bijzondere restauratie van zijn meest recente aanwinst, het jaren dertig jacht Atlantide. Dit 37m klassieke motorzeiljacht is vanuit Newport (in de Verenigde Staten) verscheept naar Nederland, en kwam in de eerste week van 2021 aan bij de hoofdvestiging van Royal Huisman in Vollenhove.

In vervolg op Huisfit’s succesvolle refit van het befaamde J-klasse jacht Hanuman van Jim en Kristy Clark in 2020, en na maar liefst drie nieuwbouwopdrachten bij Royal Huisman in de afgelopen decennia (Hyperion in 1998, Athena in 2004, en Hanuman in 2009), vond Dr. Jim Clark dat dezelfde vakmensen de aangewezen keuze zijn om dit nieuwe project op zich te nemen, en de herbouw van Atlantide te realiseren op het kwaliteitsniveau waarmee Royal Huisman haar reputatie opgebouwd heeft.

Atlantide is ontworpen door scheepsarchitect Alfred Mylne, en is gebouwd door de Britse werf Philip & Sons in 1930. Gezien de rijke, meer dan negentigjarige geschiedenis van Atlantide, is het team van Royal Huisman / Huisfit enorm blij met deze mogelijkheid om dit legendarische jacht van Jim en Kristy Clark tot ver in de toekomst te preserveren. Het werfteam heeft een gevestigde en succesvolle reputatie op het gebied van de restauratie en herbouw van historische jachten: constructiewerk, vernieuwing en conservatiewerk worden met groot enthousiasme en vakmanschap ondernomen. Herbouwprojecten door Huisfit zijn nooit “doorsneewerk”, en de omvang van zulke projecten is vaak net zo grootschalig als nieuwbouw – uitstekend geschikt voor een team dat in beide takken van sport deskundig is.

Jan Timmerman, CEO Royal Huisman zegt over dit nieuwe project: “Als een cliënt voor maar liefst de vierde keer een zeer groot project in opdracht geeft, dan weet je als bedrijf dat het werk wat je aflevert, enorm gewaardeerd wordt. We zijn dus ook echt vereerd dat we weer een nieuwe droom voor Jim en Kristy Clark mogen gaan verwezenlijken.

Voor de Huisfit-restauratie van de 1913 Herreshoff schoener Vagrant heeft onze werf onlangs een prachtige prijs in ontvangst mogen nemen en we kijken ernaar uit om – naast de huidige projecten van Huisfit – nu ook weer een nieuwe restauratie te mogen starten, die zo grootschalig is dat we de werkzaamheden als ‘nieuwbouwproject’ zullen beschouwen. En tevens een bijzonder, uniek en historisch project is, waar we dankzij onze kundige vakmannen en -vrouwen en samen met de eigenaren en hun team zeker een succes van zullen maken!”

De herbouw van Atlantide staat gepland voor oplevering in het voorjaar van 2022.