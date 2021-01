Britten blij na eerste dag voorrondes Americas Cup

Hoewel de Britten nog geen enkele oefenwedstrijd wonnen, versloeg Ineos Team UK vandaag de Italianen en de Amerikanen. Daarmee verliepen de eerste twee races van de Prada Cup anders dan verwacht.

De foils maken het verschil

Een zichtbaar opgeluchte Ben Ainslie, schipper van Britannia, in een interview na de eerste twee races: “Het was te vroeg om ons af te schrijven. De strijd is nog lang niet gestreden en we blijven gefocust.” Tijdens de oefenwedstrijden in december hadden de Britten nog moeite om op de foils te komen, maar vandaag versloegen ze de andere uitdagers bij een licht briesje van tien tot veertien knopen.

