Willem Barentsz achterna: deze mensen willen zich 6 winters laten ‘invriezen’ op de Noordpool voor onderzoek naar de ijswalvis

Je voor 5 maanden laten ‘invriezen’ op een boot tussen de ijsschotsen van Groenland en Spitsbergen om daar onderzoek te doen. Zou jij het durven? Herman, Melvin en Dick staan te popelen om te vertrekken. “Fantastisch om in die verlaten zee te zwemmen.”

Duisternis, winterstormen, kruiend ijs en temperaturen tot 30 graden onder nul. Dat is wat de bemanning van IJsschip NL zes winters achter elkaar zal meemaken, steeds 5 maanden achter elkaar. Het doel van deze onderzoeksexpeditie in het Noordpoolgebied is om meer te weten te komen over het klimaat, biodiversiteit en in het speciaal de ijswalvis, waarvan er steeds minder zijn.

Schipperskind

Een van de toekomstige bemanningsleden is Dick Veen. Hij zal meegaan als ‘zeenaut’, dat is eigenlijk hetzelfde als een astronaut, maar dan op het water. De zee is zijn leven, vertelt hij.

Lees verder op: EenVandaag