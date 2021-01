Kritiek op stroomkabel dwars door het waddengebied

Verschillende partijen zijn ‘niet blij’ met het tracé voor de aanleg van een stroomkabel van een nieuw te bouwen groot windmolenpark boven de Waddeneilanden naar de Eemshaven. Donderdag werd duidelijk dat de minister van Economische Zaken kiest voor een tracé waarbij de kabel ten westen van de Eemshaven aan land komt.

John Lukkien uit Zoutkamp is bestuurslid van Vissersvereniging Hulp in Nood. Hij ziet grote bezwaren: ‘Ik heb begrepen dat het aanleggen van de kabel vier jaar duurt. In die tijd kunnen wij dus niet vissen in dat gebied. Tijdens de aanleg wordt het ook lastig om vanuit Lauwersoog naar het oostelijk wad op te stomen.’

