Flinke korting voor verenigingen van het Watersportverbond voor aanschaf SUP boards

Roei- en zeilvereniging Gouda trekt nieuwe leden aan met SUP-aanbod

Het Watersportverbond kan vanuit de samenwerking met Boardguru verenigingen van het Watersportverbond een flinke korting bieden bij de aankoop van SUP-boards. De korting geldt voor de Fanatic FLY HD hard Board en Fanatic package Fly Air single layer inflatables. Dit initiatief komt voort uit de jarenlange samenwerking van het Watersportverbond met Boardguru voor Optimist on Tour, waarbij kinderen in heel Nederland op een laagdrempelige manier gratis kennismaken met de watersport. Boardguru levert ruim 6 jaar SUP- en surf boards voor Optimist on Tour.

Watersportverbond