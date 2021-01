America’s Cup-team kapseist en dat heeft grote gevolgen

America’s Cup-uitdager team New York Yacht Club American Magic is zondagmiddag 17 januari (6:00 PM NZDT) door de combinatie van een probleem met het zeil, een harde windvlaag en een riskante manoeuvre omslagen. Op dat moment voer het team aan de leiding op de derde dag van de Prada Cup. Meteen was duidelijk dat de boot PATRIOT flinke schade had opgelopen en water maakte. De andere raceteams, de kustwacht en de brandweer en de politie schoten direct te hulp. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Onderstaand zie je de beelden van de “crisissituatie”, hoor je tijdens het persmoment wat de schipper te vertellen heeft en lees je het officiële statement van het team.

