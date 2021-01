Vendée Globe: Het begin van het eindspel (video-update)

Negen solozeilers varen in de kopgroep van de Vendée Globe. Louis Burton (Bureau Vallée 2) maakte 500 mijl achterstand goed en ligt gelijk met Charlie Dalin op de APIVIA. Klaas Wiersma bespreekt in de nieuwste video-update niet alleen de kopgroep maar hij staat ook stil bij een bijzondere uitvaller: Sébastien Destremeau schipper van Merci heeft de handdoek in de ring gegooid en stapt uit de race.