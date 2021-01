Neem een kijkje in het gloednieuwe superjacht Bleu II, een ‘classic gentleman-style yacht’. Dit 55,99 meter lange expeditieschip is bestand tegen zeer zware omstandigheden. Het project is een samenwerking tussen de werf Turquoise Yachts, de eigenaar, vertegenwoordigd door Master Yachts en Hoek Design. Het typische Hoek-ontwerp doet onmiskenbaar denken aan een klassiek stoomschip, maar wel met een modern sausje.

