Contest 55CS wint prestigieuze ‘European Yachts of the Year’ award

Contest Yachts is bijzonder trots op het winnen van de European Yacht of the Year Award. De prestigieuze prijs in de verkiezing die ook wel te boek staat als de Oscar-uitreiking in de wereldwijde jachtbouwindustrie, werd toegekend aan de Contest 55CS in de categorie ‘Luxury Cruiser’.



Sinds de presentatie van de primeur op Boot Dusseldorf 2020 ontving de 17 meter lange Contest 55CS niets dan lof van pers en publiek. De stijlvolle performance bluewater cruiser is tot stand gekomen dankzij een perfect samenspel tussen de jachtbouwers en ingenieurs van Contest Yachts en de ontwerpers van judel/vrolijk & co en Wetzels Brown Partners voor het interieur.

Strak design

Het resultaat is een semi-custom jacht met prachtige lijnen boven- en benedendeks. Geheel gebouwd door de professionals van de eigen werf zodat er oog is voor ieder detail en kwaliteit op alle vlakken gewaarborgd is. De Contest 55CS is moeiteloos te bezeilen door twee personen, maar ook voorzien van comfort en ruimte voor grotere gezelschappen aan boord. Iedere Contest 55CS is volledig Lloyd’s gecertificeerd. Het doordachte ontwerp is grensverleggend te noemen in de categorie tot 60 voet.

Nieuwe elementen

De Contest 55CS heeft veel nieuwe elementen. De prachtig geïntegreerde opbouw met strakke lijnen is daar een mooi voorbeeld van. Evenals de moderne rompvorm met rechte boeg en verbrede achtersteven met vloeiende contouren. Door de geoptimaliseerde aandrijving en posities van verstaging en tuigage behoudt het jacht ook snelheid bij licht weer en bij minder hoog aan de wind zeilen. Dankzij dit uiterst uitgekiende ontwerp presteert de Contest 55CS ook in zware omstandigheden ongekend goed.

Carbon vacuüminjectie

De innovaties zitten zeker niet alleen in het ontwerp en aanzicht maar ook in de vacuüminjectiemethode waar Contest bekend om staat. Door bij essentiële tussenschotten en onderdelen nu ook met carbon te werken, worden deze nog sterker en stijver. Dit komt niet alleen het gewicht ten goede, maar werkt ook ruimtebesparend in het interieur. Zonder ook maar iets in te boeten aan de veiligheid van een Contestjacht, hebben deze technische innovaties gezorgd voor meer leefruimte en een groter vloeroppervlak in het interieur.

Natuurlijke lichtinval

De ruimtelijke salon is voorzien van een zeer royale zithoek. De afwerking van het timmerwerk, eveneens gemaakt in eigen huis, getuigt van vakmanschap zoals je dat alleen tegenkomt in de meest luxe superjachten. Daarnaast valt de zee aan natuurlijk licht op dat door de ronde opbouwramen en de dekluiken naar binnen valt. Bovendien is er de mogelijkheid tot het plaatsen van extra rompramen.

Absolute blikvanger is het innovatieve panoramaraam in de eigenaarshut. Als het paneel van het raam en de klep van de achtergelegen garage geopend zijn, ontstaat een weids uitzicht over het water.

Building dreams together

In de jachthaven, voor anker of onder zeil op de oceaan: de Contest 55CS is een thuis op het water, waar ook ter wereld. Grensverleggend in alle opzichten. Contest Yachts gaat altijd een stap verder, net zoals Contest eigenaren dat nastreven. Contest noemt dat: building dreams together.

Voor meer informatie over de European Yacht of the Year verkiezingen en de Award voor de Contest 55CS, bezoek: https://www.contestyachts.com/contest-range/sailing-yachts/55cs

Eigenschappen Contest 55CS:

Lengte: 17.00m 55.77ft

Lengte incl boegspriet: 18.10m 59.38ft

Maximum breedte: 5.02m 16.47ft

Masthoogte: 24.82m 81.43ft

Dieseltank: 850ltr 187.0imp. gal.

Watertank: 725ltr 159.5imp. gal.

Motor, Volvo Penta: 110kW 150hp