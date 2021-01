Bloedstollende finale Vendée Globe

Met nog drie dagen te gaan zijn er nog vier kanshebbers voor de overwinning in deze solo nonstop rond de wereld-race. In de bloedstollende finale gaat het er niet alleen om wie als eerste over de lijn voor start- en finishplaats Les Sables d’Olonne vaart, sommige zeilers hebben onderweg een redding uitgevoerd en kregen daarvoor dispensatie-uren. Daardoor lijkt Yannick Bestaven met zijn Maître CoQ, die op dit moment vierde ligt, af te stevenen op een overwinning. Hij heeft tien uur extra op zijn tegenstanders.



Website Vendée Globe (eng)