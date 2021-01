Brexit, terug naar de oude regels

Sinds 1 januari is de Brexit een feit. Engeland, Schotland en Wales zijn nu ‘bestemmingen buiten de EU’ geworden en behandelen ons ook als dusdanig. Dat betekent dat er weer ingeklaard moet worden. Dat inklaren gaat als volgt in z’n werk. Eerst moet er een Advanced Notification worden gedaan: voor het binnenvaren van de Engelse territoriale wateren, de 12­mijlszone, moet je je telefonisch melden via de National Yachtline (telefoonnummer +44 300 123 2012). Daar krijg je instructies over je aankomst en het inklaren. Vervolgens hijs je de gele Q­vlag, de quarantainevlag, die je pas mag strijken na het inklaren. De National Yachtline zal je vragen om formulier C1331 in te vullen, met daarop alle gegevens over boot en bemanning. Dit formulier moet je retour sturen per post.

