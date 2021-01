Allianz partner Watersportverbond en WK Zeilen

Allianz Benelux en het Watersportverbond zijn een partnership overeengekomen voor 8 jaar. Allianz ondersteunt hiermee het Watersportverbond in haar missie Nederlanders veilig, succesvol en met plezier het water op te laten gaan, nu en in de toekomst. Daarnaast is Allianz hoofdsponsor geworden van het Jeugd WK 2022 en het WK Zeilen 2023 in Den Haag, en de jaarlijkse Allianz Regatta, voorheen Medemblik Regatta. De evenementen zijn ook de reden dat TIG Sports partner is in de overeenkomst. Het brede partnership in de watersport sluit aan bij het doel van Allianz – ‘We secure your future’. Het is tevens een aanvulling op het wereldwijde partnership van Allianz met de Olympische en Paralympische Spelen.

