Yannick Bestaven wint de Vendée Globe

Yannick Bestaven (48), schipper van Maître Coq IV, is de overall winnaar van de negende editie van de Vendée Globe. Hoewel hij donderdagochtend 28 januari als derde finishte in Les Sables-d’Olonne om 04:19:46 (Franse tijd), pakt hij toch de zege. Dit door de toekenning van 10 uur en 15 minuten dispensatie, voor zijn hulp bij de redding van Kévin Escoffier (PRB). Charlie Dalin (APIVIA) en Louis Burton (Bureau Vallée 2) maken het podium compleet.

