Nannewiid in vaarroute: spagaat blijft tussen natuur en recreatie

Het is een uitdaging om het Nannewiid bij Oudehaske geschikt te maken voor zowel recreatie als natuur, aldus Staatsbosbeheer.

De natuurorganisatie bezit het meertje tussen Heerenveen en Joure voor 80 procent en buigt zich met vertegenwoordigers uit omliggende dorpen, Wetterskip Fryslân en gemeente De Fryske Marren over de toekomst ervan.

Het nieuwe college van De Fryske Marren nam ‘het Nannewiid’ onlangs op in de college-afspraken. De gemeente wil met Wetterskip Fryslân in gesprek over de dichtslibbende plas.

Lees verder: Leeuwarder Courant