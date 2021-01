Vier vrienden varen Elfstedentocht met zeilboot om geld op te halen voor Sailwise

Vier buren en vrienden uit Amsterdam starten vandaag met een kleine zeilboot aan hun eigen Elfstedentocht door Friesland. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor Sailwise Enkhuizen, dat zeilreizen organiseert voor mensen met een beperking. Rinke Bergsma is een van de deelnemers en vertelde op WEEFF Radio over de tocht die zij vandaag beginnen.

Lees en luister op NH Nieuws