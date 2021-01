Stichting ’t Venegat weigert beheer van de dorpshaven in Rijnsaterwoude over te dragen

De strijd om de dorpshaven in Rijnsaterwoude is verhard.

In een brief aan de gemeente Kaag en Braassem, eigenaar van de haven, laat stichting ’t Venegat weten dat ze het verzoek naast zich neerlegt om het beheer per 1 februari over te dragen aan Van Leersum maritiem. Volgens een ingeschakelde advocaat is daar juridisch gezien geen enkele aanleiding voor.

Leidsch Dagblad