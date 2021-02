Man dobbert uren rond op de Schie in Rotterdam na motorpech

Een onfortuinlijke schipper heeft een bijzondere zaterdagavond achter de rug nadat hij op de Schie ter hoogte van de Keenstraat motorproblemen kreeg. De man had even daarvoor een vriend afgezet vanwege de avondklok, op de weg terug ging het mis.

Schijnbaar had de man geen manier om om hulp te vragen en dobberde twee uur lang op het water. Uiteindelijk werd even voor elf uur de brandweer gebeld vanwege een persoon te water. Dit bleek de onfortuinlijke schipper te zijn die te water was beland.

