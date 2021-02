Rotterdams Shantykoor enthousiast over hernieuwd populariteit zeemansliederen

“Soon may the Wellermen come, to bring us sugar and tea and rum.” Komt deze tekst jou bekend voor? Sinds dit jaar is de shanty – een andere naam voor een zeemanslied – door TikTok razend populair op internet. Het Shantykoor Rotterdam, dat al jarenlang zeemansliederen zingt in de stad, is erg blij met de hernieuwde interesse in de liederen. “We krijgen er zelfs meer aanvragen door”, zegt Koos Barbier, voorzitter van het koor.

En geniet hier van de op TikTok zo populaire shanty: